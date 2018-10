Steven Zhang sarà nominato presidente dell’Inter: il suo primo regalo sarà portare in dirigenza Marotta

Oggi, durante l’assemblea dei soci dell’Inter, Steven Zhang sarà nominato presidente del club nerazzurro: si tratta del più giovane in assoluto, visti i suoi 27 anni. Finisce quindi l’era Thohir, anche se manca ancora il passaggio di quote (31 %) dell’indonesiano al gruppo Suning. Zhang Junior, in qualità di nuovo numero 1 della società nerazzurra, intende presentarsi con un regalo, ovvero Giuseppe Marotta. L’intenzione di arricchire il quadro dirigenziale è ormai acclarata, ma per le firme bisognerà aspettare il nuovo anno: manca ancora la risoluzione e la conseguente buonuscita con la Juventus. Marotta, con ogni probabilità, firmerà un triennale e aiuterà l’Inter a tornare grande, ma anche lo stesso Zhang a plasmare le sue qualità da dirigente. L’ex ad della Juventus si inserirà in una macchina che funziona molto bene ed è anche per questo che il neo presidente dell’Inter studierà appositamente per lui un ruolo.