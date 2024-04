Vendita Milan: chi è l’uomo che sta facendo tremare il club?

Vendita Milan, la Procura indaga sulla cessione di Elliot e Red Bird di Gerry Cardinale: la FIGC vuole vederci chiaro

Oggi il Corriere della Sera dà enfasi a una notizia riguardante il Milan e la mette in prima pagina, dopo settimane nel quale l’inchiesta sulla cessione del club non aveva trovato grande spazio sui giornali. Ecco di cosa si tratta:

«Viene a sorpresa proprio dall’uomo dei conti dentro il Milan – il direttore amministrativo Aldo Savi – uno dei principali indizi sulla cui base la Procura di Milano da settimane ipotizza che il Milan non sia davvero del fondo RedBird di Gerry Cardinale (acquirente il 31 agosto 2022 per 1,2 miliardi, metà dei quali prestatigli dal venditore Elliott tramite emissione di prodotti finanziari, il «vendor loan») ma sia ancora sotto l’influenza appunto del fondo Elliott di Gordon e Paul Singer, non dichiarata all’autorità di vigilanza della Federcalcio»