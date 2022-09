Lione, il giallo della nuova proprietà

La nuova proprietà americana del Lione non avrebbe ancora messo un soldo per rilevare il club francese: i dubbi sulle intenzioni

L’edizione odierna dell’Equipe fa luce sul giallo attorno alla nuova proprietà del Lione. In estate il club transalpino è stato oggetto di acquisizione da parte di John Textor, miliardario americano, per la cifra di 846 milioni di dollari.

L’illustre quotidiano sportivo però mette in risalto come Textor non solo non ha completato l’acquisizione, ma che dal 29 luglio scorso non ha ancora fornito alcun aggiornamento ufficiale, oltre a non aver ancora versato un centesimo per rilevare il club. Il termine ultimo per concludere il passaggio di proprietà è il 30 settembre e, nonostante la sua presenza sia accreditata per il prossimo impegno della squadra con il PSG, in Francia ci sono molti dubbi sul passaggio del club al nuovo proprietario.