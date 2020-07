Lione, Juninho: «Juve? Abbiamo grandi aspettative. Sull’aspetto fisico…»

In collegamento con l’UEFA il ds Juninho ha analizzato la condizione fisica del Lione in vista del match di ritorno contro la Juventus

Il direttore sportivo del Lione, Juninho Pernambucano, ha così analizzato la condizione fisica della propria squadra in ottica del match di ritorno contro la Juventus, valido per gli ottavi di finale di Champions League:

«Abbiamo grandi aspettative anche se la nostra preparazione è diversa perché la Ligue 1 si è fermata e i nostri giocatori in questi mesi hanno cercato di allenarsi adattandosi alla situazione. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per la partita di ritorno contro la Juve. Stiamo organizzando amichevoli per arrivare comunque pronti. Sappiamo che la Serie A ha ripreso a giocare: per questo fra noi e la Juve ci sarà una disparità di preparazione importante, soprattutto in una competizione del genere dove vogliamo andare a vanti e sono convinto che il Lione sarà pronto».