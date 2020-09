Lione, Juninho: «Non ci sono offerte per Aouar e Depay»

Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ha parlato della situazione di mercato riguardante Aouar e Depay

Juninho, direttore sportivo del Lione, ha parlato della situazione di mercato riguardante Aouar e Depay. Ecco le parole pronunciate dal dirigente del club francese:

«Depay è rimasto in panchina per scelta dell’allenatore. Abbiamo giocato venerdì e giocheremo venerdì prossimo. Per ora non c’è nessuna offerta per questi giocatori, non abbiamo ricevuto proposte per Houssem e Memphis. Da Barcellona non è arrivata nemmeno una chiamata per chiedere il prezzo. Quello che ho capito è che se rimane, sarà felice di aiutarci a disputare una buona stagione. I giocatori per i quali abbiamo ricevuto proposte sono già partiti»