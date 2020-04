Lione, Rafael: «Taglio stipendi, serve una scelta democratica»

Le dichiarazioni di Rafael, difensore dell’Olympique Lione, riguardo all’emergenza Coronavirus e al taglio degli stipendi dei calciatori

Intervistato da Le Progrés, il difensore dell‘Olympique Lione Rafael ha offerto il suo punto di vista sul destino della Ligue 1 e sul taglio degli stipendi.

TAGLIO STIPENDI – «Comprenderei ovviamente chi dirà subito: sì, accetto anche io. Ma deve essere fatto democraticamente. Siamo un club, abbiamo bisogno di un voto e di un accordo tra di noi».

CAMPIONATO – «Giocheremo ogni tre giorni? Fino a quando? Finiremo questo campionato e inizieremo il prossimo quasi immediatamente? Credo che abbiamo diritto a una vera vacanza per liberare la testa. In questo momento, non è una vacanza. Sono a casa, non faccio nulla, non posso uscire con la famiglia, con gli amici, stiamo solo cercando di proteggerci».