Lipsia Atalanta, i convocati di Gasperini: out Toloi e Djimsiti

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista del Lipsia

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha reso nota la lista dei convocati per la partita d’Europa League in casa del Lipsia. C’è Zapata, out Toloi e Djimsiti.

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Palomino, Pezzella, Demiral, Hateboer, Scalvini, Cittadini, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Boga, Mihaila, Zapata.