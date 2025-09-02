Lista UEFA Atalanta, la decisione definitiva su Ademola Lookman. L'elenco completo - Calcio News 24

Lista UEFA Atalanta, inserito Ademola Lookman nonostante le polemiche estive. Ecco i giocatori inseriti

Pubblicata la lista UEFA dell’Atalanta di Ivan Juric, e a sorpresa Ademola Lookman è stato inserito dall’Atalanta. Reintegro immediato? Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Ecco la lista completa.

– 3 Odilon Kossounou

– 4 Isak Hien

– 6 Yunus Musah

– ⁠7 Kamaldeen Sulemana

– ⁠8 Mario Pašalić

– ⁠9 Gianluca Scamacca

– ⁠10 Lazar Samardžić

– ⁠11 Ademola Lookman

– ⁠13 Éderson

– ⁠15 Marten de Roon

– ⁠16 Raoul Bellanova

– ⁠17 Charles De Ketelaere

– ⁠19 Berat Djimsiti

– ⁠23 Sead Kolašinac

– ⁠29 Marco Carnesecchi

– ⁠31 Francesco Rossi

– ⁠42 Giorgio Scalvini

– ⁠44 Marco Brescianini

– ⁠47 Lorenzo Bernasconi

– ⁠57 Marco Sportiello

– ⁠59 Nicola Zalewski

– ⁠69 Honest Ahanor

– ⁠70 Daniel Maldini

– ⁠77 Davide Zappacosta

– ⁠90 Nikola Krstović

BIGLIETTI ATALANTA-LECCE: IL COMUNICATO

Dopo la prima sosta per le nazionali, i nerazzurri tornano in campo allo stadio di Bergamo per il secondo impegno casalingo della stagione: ad attenderli, nella terza giornata della Serie A Enilive 2025/26, c’è il Lecce.

I biglietti per assistere alla partita saranno a disposizione degli sportivi interessati a partire dalle ore 10 di lunedì 1 settembre e, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio del match, in programma alle 15 di domenica 14 settembre 2025.

In occasione della partita con il Lecce sarà attiva la promozione a TARIFFA SPECIALE DEDICATA riservata agli UNDER 14.

SETTORI E PREZZI

I tagliandi saranno acquistabili online, nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale nei giorni e orari di apertura, il giorno partita anche al Ticketing Point dello stadio di Bergamo aperto 4 ore prima dell’inizio del match.

Di seguito i settori e i relativi prezzi ai quali vanno sommate le commissioni di servizio Vivaticket.

Le tariffe prezzo intero nei settori Parterre Rinascimento, Tribuna Rinascimento, Tribuna Ovest e Tribuna Onore potranno subire variazioni (dynamic pricing).

In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, i residenti nella provincia di Lecce potranno acquistare biglietti esclusivamente nel Settore ospiti.

SETTORI PREZZO INTERO RIDOTTO U16 Curva Nord Pisani € 24 € 20 Curva Sud Morosini € 24 € 20 Parterre Rinascimento € 40 € 32 Tribuna Rinascimento € 55 € 40 Tribuna Rinascimento G € 45 € 30 Tribuna Ovest € 45 € 30 Tribuna Onore € 70 € 50 Pitch View € 80 € 60 Tribuna Rinascimento G con hospitality Legends Club € 150 – Tribuna Ovest con hospitality Legends Club € 150 –

TARIFFA SPECIALE DEDICATA – UNDER 14

Tutte le informazioni per usufruire della promozione TARIFFA SPECIALE DEDICATA riservata agli Under 14 sono online nella sezione dedicata: BIGLIETTI/ACCREDITI.