Lista UEFA Atalanta, la decisione definitiva su Ademola Lookman. L'elenco completo - Calcio News 24

Lista UEFA Atalanta, la decisione definitiva su Ademola Lookman. L’elenco completo
Lista UEFA Atalanta, inserito Ademola Lookman nonostante le polemiche estive. Ecco i giocatori inseriti
Pubblicata la lista UEFA dell’Atalanta di Ivan Juric, e a sorpresa Ademola Lookman è stato inserito dall’Atalanta. Reintegro immediato? Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Ecco la lista completa.
– 3 Odilon Kossounou
– 4 Isak Hien
– 6 Yunus Musah
– 7 Kamaldeen Sulemana
– 8 Mario Pašalić
– 9 Gianluca Scamacca
– 10 Lazar Samardžić
– 11 Ademola Lookman
– 13 Éderson
– 15 Marten de Roon
– 16 Raoul Bellanova
– 17 Charles De Ketelaere
– 19 Berat Djimsiti
– 23 Sead Kolašinac
– 29 Marco Carnesecchi
– 31 Francesco Rossi
– 42 Giorgio Scalvini
– 44 Marco Brescianini
– 47 Lorenzo Bernasconi
– 57 Marco Sportiello
– 59 Nicola Zalewski
– 69 Honest Ahanor
– 70 Daniel Maldini
– 77 Davide Zappacosta
– 90 Nikola Krstović
BIGLIETTI ATALANTA-LECCE: IL COMUNICATO
Dopo la prima sosta per le nazionali, i nerazzurri tornano in campo allo stadio di Bergamo per il secondo impegno casalingo della stagione: ad attenderli, nella terza giornata della Serie A Enilive 2025/26, c’è il Lecce.
I biglietti per assistere alla partita saranno a disposizione degli sportivi interessati a partire dalle ore 10 di lunedì 1 settembre e, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio del match, in programma alle 15 di domenica 14 settembre 2025.
In occasione della partita con il Lecce sarà attiva la promozione a TARIFFA SPECIALE DEDICATA riservata agli UNDER 14.
SETTORI E PREZZI
I tagliandi saranno acquistabili online, nei punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale nei giorni e orari di apertura, il giorno partita anche al Ticketing Point dello stadio di Bergamo aperto 4 ore prima dell’inizio del match.
Di seguito i settori e i relativi prezzi ai quali vanno sommate le commissioni di servizio Vivaticket.
Le tariffe prezzo intero nei settori Parterre Rinascimento, Tribuna Rinascimento, Tribuna Ovest e Tribuna Onore potranno subire variazioni (dynamic pricing).
In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, i residenti nella provincia di Lecce potranno acquistare biglietti esclusivamente nel Settore ospiti.
|SETTORI
|PREZZO INTERO
|RIDOTTO U16
|Curva Nord Pisani
|€ 24
|€ 20
|Curva Sud Morosini
|€ 24
|€ 20
|Parterre Rinascimento
|€ 40
|€ 32
|Tribuna Rinascimento
|€ 55
|€ 40
|Tribuna Rinascimento G
|€ 45
|€ 30
|Tribuna Ovest
|€ 45
|€ 30
|Tribuna Onore
|€ 70
|€ 50
|Pitch View
|€ 80
|€ 60
|Tribuna Rinascimento G con hospitality Legends Club
|€ 150
|–
|Tribuna Ovest con hospitality Legends Club
|€ 150
|–
TARIFFA SPECIALE DEDICATA – UNDER 14
Tutte le informazioni per usufruire della promozione TARIFFA SPECIALE DEDICATA riservata agli Under 14 sono online nella sezione dedicata: BIGLIETTI/ACCREDITI.
