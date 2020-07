Liverani amaro: «Sfortunati pure nei rimpalli…» – VIDEO

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le sue parole

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Queste le sue parole.

«Paradossalmente abbiamo preso il 3-2 in contropiede. Questo è il grande rammarico, sempre per generosità perchè noi andiamo 3 contro 3 e Calderoni per generosità voleva accompagnare la squadra e abbiamo preso gol. La squadra è viva, per atteggiamento e per quello che voleva fare».