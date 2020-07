Lecce, Liverani: «La salvezza non è irraggiungibile»

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio. Abbiamo creato occasioni limpide per andare in vantaggio, oggi sono contento da una parte perché la squadra è viva. Non pensavo di essere salvo ora ma l’importante è che i ragazzi hanno ritrovato l’idea di calcio. Sono sicuramente fiducioso. Il mezzo vuoto sono le tante occasioni clamorose fallite».

ATTEGGIAMENTO – «La mentalità è giocare di squadra. Quando abbiamo subito è perché ci è mancata la gamba a centrocampo, però è giusto provare sempre a vincere, anche rischiando come oggi. È normale concedere qualcosa quando si rischia così. Queste partite però vanno vinte».

CALENDARIO – «Le prossime tre gare sono fondamentali. L’obiettivo è a pochi punti e non è irraggiungibile. Mi sono dato come limite il triplice fischio di Lecce-Brescia quando ne mancheranno tre. Ma le prossime tre ci diranno comunque dove saremo. Chi gioca per il nostro stesso obiettivo non sarà sicuramente sereno».