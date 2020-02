Liverani: «Io al Napoli? Per me è un orgoglio»

Il tecnico del Lecce Liverani ha commentato le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Napoli per la prossima stagione

Fabio Liverani ha commentato la vittoria conquistata dal suo Lecce contro il Napoli: «Gli azzurri hanno fatto una buona mezz’ora, noi però siamo stati bravi a soffrire e alla prima occasione abbiamo segnato. Il cambio che hanno fatto li ha portati all’1-1, ma allo stesso tempo si sono allungati e noi ne abbiamo approfittato nel palleggio segnando il 2-1, arrivato con una giocata eccezionale».

«Io al Napoli in futuro? Ricevere degli attestati di stima è un orgoglio, so come vanno le cose in questo mestiere. Parlarne oggi però è presto, adesso il mio obiettivo è terminare questo triennio con un miracolo come la salvezza», ha concluso Liverani ai microfoni di Sky Sport.