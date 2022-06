Liverani: «Joao Pedro vuole continuare a giocare in Serie A»

Il neo allenatore del Cagliari, Liverani, ha commentato la situazione di Joao Pedro, rivelando che l’attaccante vuole rimanere in Serie A

A margine della conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico del Cagliari Fabio Liverani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport parlando di Joao Pedro:

«Ho avuto il piacere di conoscere Joao quando era giovanissimo, arrivò a Palermo che aveva 17-18 anni. Aveva già le qualità che ha dimostrato in questi anni a Cagliari, diventando il capitano e raggiungendo la Nazionale. Credo che abbia espresso la volontà di giocare in Serie A, proprio perché ha le qualità per poter giocare lì».