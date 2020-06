Liverani: «Non abbiamo tempo per guardarci indietro» – VIDEO

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro la Juventus

«È normale che portare via un risultato non era facile. Volevo la prestazione e le giocate, la risposta c’è stata. Mi dispiace aver perso l’uomo, ma ci prendiamo il primo tempo positivo. Non abbiamo tempo di guardarci indietro, cercheremo di recuperare i giocatori in vista dei prossimi match».