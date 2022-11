Liverpool, Alexander-Arnold lapidario: «Anno fallimentare senza un trofeo»

Alexander-Arnold, terzino del Liverpool, ha parlato dell’inizio di stagione della formazione inglese: le dichiarazioni

Alexander-Arnold, ai microfoni di GQ Magazine, ha così parlato dell’inizio di stagione del Liverpool.

LE PAROLE – «Non è stato come ci aspettavamo o pianificavamo. Sono stato deluso, è stato un ottovolante e dopo 5 partite avevamo già vissuto la maggior parte delle emozioni. Se non vinciamo un trofeo in questa stagione, ai miei occhi è una stagione fallimentare. Il Real Madrid, quel tipo di squadre, le migliori al mondo, hanno queste aspettative su di loro. Raggiungere la semifinale di Champions ogni stagione, qualunque cosa accada. Dovremmo esigerlo da noi stessi. Anche perché, chi sa quanto durerà?».