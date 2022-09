Liverpool, Alisson: «Napoli? Vogliamo iniziare al meglio. Spalletti...»

Alisson, portiere del Liverpool, ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli: ecco le dichiarazioni del brasiliano

Alisson ha parlato ai canali ufficiali del Liverpool.

LE PAROLE – «Adoriamo la Champions League, la amano tutti. Siamo davvero contenti e vogliamo iniziare nel migliore dei modi, giocando contro una grande squadra con cui abbiamo già giocato nelle ultime stagioni. Tutti sono davvero eccitati per questo. Il Napoli sta facendo bene, ha un grande allenatore come Spalletti, con cui ho lavorato alla Roma. Hanno cambiato il modo di giocare rispetto alla prima volta che li abbiamo affrontati con il Liverpool nel 2018. Hanno cambiato giocatori, allenatore, hanno molti giovani giocatori pieni di energia e giocatori davvero talentuosi. Sappiamo che sarà una partita davvero difficile per noi».