Liverpool da sogno: non perde da un anno in Premier League

Il Liverpool ha ottenuto la quattordicesima vittoria consecutiva in Premier League: l’ultima sconfitta risale a gennaio scorso

Il Liverpool ha conquistato la quattordicesima vittoria consecutiva in Premier League grazie al 2-1 rifilato al Wolverhampton, che lancia la squadra di Jurgen Klopp verso il titolo stagionale.

I Reds non perdono in campionato da più di un anno. L’ultima sconfitta incassata dal Liverpool in Inghilterra risale al 3 gennaio 2019: l’avversario era il Manchester City di Pep Guardiola.