Domani il derby di Liverpool, Slot: «in FA Cup eliminazione inaccettabile, domani dobbiamo mostrato il nostro lato migliore»

Liverpool, domani il recupero di Premier nel derby contro l’Everton: le parole di Arne Slot in conferenza stampa in vista della partita

Il Liverpool torna in campo domani per il recupero della 15ª giornata di Premier League contro l’Everton per il derby del Merseyside a Goodison Park. Di seguito le parole di Arne Slot, tecnico dei Reds, che domani conta in una vittoria per allungare a +9 il vantaggio sull’Arsenal e anche per mettersi alle spalle la clamorosa eliminazione in FA Cup. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

ELIMINAZIONE IN FA CUP E REAZIONE – «E’ stata una sconfitta inaccettabile (in FA Cup con il Plymouth ndr.), domani dobbiamo mostrare un lato diverso di noi, perché l’altro ieri non è stato solo il risultato ad essere negativo, ma anche la prestazione è stata lontana dai nostri standard».

DERBY – «Sarà un’atmosfera fantastica e dobbiamo prepararci ad una battaglia. Devi essere mentalmente molto forte per resistere a tutta la carica emotiva dei tifosi e devi comunque concentrarti su ciò che devi fare».