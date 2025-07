Liverpool, una statua fuori Anfield e la numero 20 ritirata: le iniziative dei Reds per ricordare Diogo Jota

Liverpool, continuano le iniziative a ricordo di Diogo Jota: una statua fuori da Anfield Road, la numero 20 ritirata e altre tante iniziative

La sconfitta per 4-2 contro il Milan, arrivata durante una partita di preparazione estiva, ha lasciato al Liverpool più di una riflessione. Ma al di là del risultato, la serata è stata segnata da un’emozione ben più profonda: il ricordo di Diogo Jota. L’attaccante portoghese, scomparso il 3 luglio scorso in un tragico incidente stradale in Spagna insieme al fratello André, continua a essere una figura centrale nel cuore dei tifosi e dei compagni, e anche il Milan – con Rafael Leao, suo connazionale e amico – ha voluto rendergli omaggio. Leao ha infatti dedicato il suo gol contro i Reds proprio a Jota, in un gesto semplice ma carico di significato.

Il Liverpool, dal canto suo, ha scelto di onorare la memoria di Jota con una serie di tributi permanenti, condivisi e approvati dalla famiglia. Il più simbolico è il ritiro della maglia numero 20: nessun altro calciatore o calciatrice del club – dalle giovanili alla prima squadra – potrà più indossarla. Un gesto raro nel calcio, che testimonia quanto fosse profondo il legame tra Jota e la società.

A questo si aggiungerà una statua commemorativa davanti ad Anfield, realizzata con gli oggetti lasciati dai tifosi nei giorni successivi alla tragedia: sciarpe, fiori, biglietti, magliette. Tutto sarà riciclato e fuso per dar vita al “cuore fisico” del ricordo. In attesa della scultura definitiva, resta attiva un’area temporanea dove i supporter possono continuare a lasciare i propri messaggi e oggetti.

C’è poi un’altra iniziativa: la possibilità di personalizzare le maglie ufficiali con la scritta “Diogo J. 20“, i cui profitti saranno interamente devoluti alla Liverpool Foundation. La fondazione ha annunciato la creazione di un programma benefico intitolato a Jota, destinato a sostenere progetti sociali a suo nome.

Il momento più toccante arriverà il 15 agosto, alla prima ad Anfield contro il Bournemouth: un minuto di silenzio e una coreografia speciale della Kop celebreranno per sempre il ricordo di Diogo.