Liverpool: Firmino e i movimenti da falso nove

Firmino fa costantemente movimenti da falso nove. Interpreta il ruolo di attaccante in modo singolare

Ormai l’attaccante che viene incontro è una consuetudine del calcio moderno, è quindi spesso difficile parlare di falso nove. Tuttavia, Firmino è uno dei giocatori che più si avvicina a questa definizione. Svuota costantemente il centro dell’attacco, con movimenti da raccordo per farsi trovare tra le linee.

Lo spazio che libera viene occupato a volte da Salah e Mané, altre dalle mezzali. Un esempio nella slide sopra: viene incontro, in una posizione quasi da centrocampista, e spalle alla porta serve Wijnaldum tra le linee. Seppur non segni tantissimo, Firmino è fondamentale per il Liverpool di Klopp.