Liverpool, Henderson: «Bello tornare in Champions con una vittoria»

Henderson, centrocampista del Liverpool, ha rilasciato una breve dichiarazione nel post partita contro il Milan, le sue parole:

«È stato bellissimo tornare in Champions con una vittoria e per me è sempre bello segnare un gol. Abbiamo rischiato, ma dobbiamo imparare da queste cose, capire che non devono permetterci che capitino. Nel secondo tempo abbiamo continuato a lottare, abbiamo cercato di segnare un paio di gol per vincere. Siamo contentissimi di questo risultato».