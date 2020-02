Liverpool, infortunio Henderson: il centrocampista out per tre settimane

Cattive notizie per il Liverpool che dovrà fare a meno del suo capitano, Jordan Henderson: problema al tendine del ginocchio

Brutte notizie per Jurgen Klopp e per tutto il Liverpool. Il capitano dei Reds, Jordan Henderson, ha riportato un problema al tendine del ginocchio nel finale della gara contro l’Atletico Madrid. Ecco le parole di Klopp in conferenza stampa.

«Hendo? Poteva andare peggio. Come tutti sappiamo, ha un problema ad un tendine del ginocchio. Sarà fuori, credo, per circa tre settimane, il che non è bello».