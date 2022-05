Liverpool, Thiago Alcantara tiene in apprensione Klopp e i tifosi: le ultime sulle sue condizioni

Il Liverpool in apprensione per le condizioni di Thiago Alcantara: il centrocampista è stato costretto al cambio a fine primo tempo

Il Liverpool vince ma non basta per il titolo visto che il City ha fatto lo stesso contro l’Aston Villa. A preoccupare in casa Reds sono le condizioni di Thiago Alcantara.

Il centrocampista è stato costretto al cambio tra il primo e il secondo tempo. Klopp non ha voluto rischiarlo e lo ha sostituito, nei prossimi giorni verranno fatte valutazioni più approfondite perché tra sei giorni ci sarà la finale di Champions League.