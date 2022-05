Manchester City campione d’Inghilterra: al Liverpool resta il secondo posto

Il Manchester City è campione d’Inghilterra dopo la vittoria in rimonta sull’Aston Villa. Il Liverpool di Klopp chiude secondo

La doppietta di Gundogan e il gol di Rodri ribaltano l’Aston Villa, regalando al Manchester City un altro titolo di campione d’Inghilterra. Dopo il 2-0 degli ospiti, in casa Citizens si era temuto il clamoroso sorpasso da parte del Liverpool, che a sua volta ha vinto in romnta nel finale per 3-1 contro il Wolverhampton.

Poi le reti dei due centrocampisti e Guardiola può finalmente festeggiare l’ennesimo trofeo della sua carriera.