Le probabili formazioni di Liverpool-Inter, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma stasera

Liverpool-Inter è il match di cartello di quest’oggi per i ritorni degli ottavi di finale di Champions League.

Jurgen Klopp, che ad Anfield non perde da più di un anno, pronto a puntare sul 4-3-3 con Matip a far coppia con Van Dijk in difesa e la riconferma del giovane Jones a centrocampo. In attacco Diaz pronto a partire dal primo al posto di Mané.

Inzaghi deve invece fare i conti con la squalifica di Barella, che verrà con ogni probabilità sostituito da Vidal. A sinistra pronto Perisic, che ha recuperato dall’infortunio, mentre in avanti si candida la coppia formata da Dzeko e Lautaro.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Jota, Diaz. All. Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi