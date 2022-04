Liverpool, Klopp punta Bellingham: le ultime

Il Liverpool fa sul serio per Jude Bellingham: il talento inglese del Borussia Dortmund, è una precisa richiesta di Klopp

Il Liverpool pensa già al mercato estivo, nonostante sia ancora in corsa per Champions e Premier League. I nomi in lista sono tanti, ma Klopp ha fatto una precisa richiesta alla società.

All’allenatore tedesco piace Jude Bellingham del Borussia Dortmund, giovanissimo centrocampista ma con un bagaglio d’esperienza notevole. Lo scrive l’Express.