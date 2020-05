Liverpool, Klopp: «Annullare la stagione? Siamo primi dalla 2ª giornata»

Il destino della Premier League è incerto ma il Liverpool merita di essere campione: le parole di Jurgen Klopp

Mentre si discute sul destino della Premier League, Jurgen Klopp ricorda i meriti del suo Liverpool. Ecco le parole dell’allenatore tedesco a Kicker, riportate da ilposticipo.it

«Si è discusso anche di annullare la stagione nulla. E io ho pensato che ho giocato il 76% del campionato. E dunque non capisco chi voglia cancellare cosa. Sarebbe stato qualcosa che personalmente avrei trovato ingiusto. Il Liverpool è al primo posto dalla seconda giornata. Siamo i primi in classifica nelle punti totalizzati in casa e fuori casa, abbiamo giocato e vinto 27 partite su 29 e perdendo una sola volta. È una stagione in cui dovresti diventare un campione. Credo sia giusto dire che esistano cose più importanti, ma ciò non significa che le cose meno importanti non contano affatto. La priorità è affrontare questa crisi, ma ci sono anche molte cose che ci riguardano personalmente».