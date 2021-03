Liverpool, Klopp: «Mai avuto dubbi sull’unità della squadra» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Liverpool contro lo Sheffield United. Le sue parole

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 0-2 ottenuta sul campo dello Sheffield United.

«Non ho mai avuto dubbi sull’unità di questa squadra. Ma il mondo va così, vinciamo una partita e dimostriamo unità, tutti ovviamente. Non ne vinciamo un’altra e la gente pensa che non siamo più uniti. Ma non è proprio così semplice. È stata un’altra settimana speciale».