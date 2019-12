Liverpool, Klopp: «Mondiale per Club, a saperlo prima…» – VIDEO

Il tecnico del Liverpool Klopp non è d’accordo sull’organizzazione del Mondiale per Club: «Avrei detto di no» – VIDEO

Il Liverpool affronterà domani il Monterrey nella semifinale del Mondiale per Club, giocandosi la possibilità di sfidare il Flamengo in finale. Ma Jurgen Klopp non è d’accordo sull’organizzazione della competizione.

«Disputare il Mondiale per Club nel bel mezzo del campionato? A saperlo prima, avrei detto di no. Questa è la mia opinione», ha dichiarato il tecnico del Liverpool in conferenza stampa.