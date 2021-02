Liverpool, la rabbia di Klopp: «Il rigore? Chiedete all’arbitro…» – VIDEO

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga nel derby contro l’Everton. Le sue parole

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga nel derby contro l’Everton. Queste le sue parole sull’operato dell’arbitro.

RIGORE – «Credo sia ingiusto chiedermi del rigore. Tutti me l’hanno chiesto, vuol dire che ritengono che il rigore non dovesse essere concesso. Ma questo non conta perché l’arbitro era di diverso avviso. Volevo parlargli dopo le prime due interviste ma era già andato via. Vorrei capire cosa ha visto. Se subentra il VAR vuol dire che c’è un dubbio. Ci ha messo solo un secondo a decidere, si è girato e ha detto che era rigore».