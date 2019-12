Liverpool, le prime parole di Minamino: «Un sogno realizzato»

Liverpool, arrivano le prime parole di Minamino da giocatore Reds: «Un sogno che si è realizzato. Klopp tra i migliori al mondo»

Takumi Minamino è stato ufficializzato dal Liverpool nella giornata di oggi. Prelevato dal Salisburgo, è pronto a iniziare la sua nuova avventura coi Reds. Al sito ufficiale del club, il calciatore ha lasciato le sue primissime dichiarazioni:

«Sono felicissimo, era un sogno che si è realizzato. Il Liverpool in Giappone è molto famoso e ho sentito tanto parlare del calore dei tifosi. Per prendere una decisione non c’è voluto molto tempo, il club ha una mentalità vincente. Klopp? Uno dei migliori allenatore al mondo, sono pronto a migliorare».