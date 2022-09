Liverpool: obiettivo Laimer, ma c’è la concorrenza del Bayern

Il Liverpool al lavoro per portare in Red Konrad Laimer dal Lipsia: il calciatore va in scadenza a giugno, ma piace anche al Bayern Monaco

Il Liverpool continua a sondare nuovi nomi per rinforzare il centrocampo: oltre ad Arthur, con il riscatto in discussione, e Bellingham, obiettivo numero uno, il terzo nome è quello di Konrad Laimer.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Reds non sono riusciti ad imbastire una trattativa con il Lipsia nell’ultima settimana di mercato, ma con il contratto in scadenza a giugno, l’unico ostacolo per gli inglesi è la concorrenza del Bayern Monaco.