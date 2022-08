Liverpool: Parker è il sesto tecnico esonerato dopo un ko con Klopp

Liverpool: Parker è il sesto allenatore esonerato dopo una sconfitta con Klopp. Prima di lui anche Guidolin e Mourinho

Come riportato da ESPNFC, Scott Parker non è il primo allenatore ad essere esonerato in Premier League dopo una sconfitta contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Prima di lui, altri cinque allenatore hanno condiviso lo stesso destino con l’ex tecnico del Bournemouth: prima di lui sono stati Guidolin con lo Swansea, Bilic al West Ham, Jokanovic con il Fulham, Mourinho al Manchester United e Silva dell’Everton.