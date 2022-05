Liverpool-Real, è sfida sul mercato per Tchouameni

Le due finaliste di Champions League avversarie anche sul mercato per assicurarsi il talento del Monaco Tchouameni

Si fa sempre più complicata la pista Tchouameni per la Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, il Liverpool e il Real Madrid sarebbero i due club in corsa e al momento in prima fila per il talento francese del Monaco.

Le due squadre che si contenderanno la Champions League potrebbero dunque dar vita anche ad un duello di mercato. Con la Juventus sempre più lontana dal giocatore.