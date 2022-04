Tchouameni Juve, l’agente sponsorizza il colpo: la rivelazione

Tchouameni Juve, l’agente sponsorizza il colpo bianconero: la rivelazione sul talentuoso centrocampista del Monaco

La Juve è alla ricerca di un giocatore forte e promettente anche in chiave futura per rinforzare il centrocampo. Per questo segue da tempo Tchouameni. Del futuro del talentuoso centrocampista del Monaco ha parlato l’agente di Mendy, portiere del Chelsea, facendo una rivelazione a Tuttosport.

DICHIARAZIONI – «Il miglior colpo per la Juventus sarebbe sempre Tchouameni: è un fenomeno, anche per questo il Monaco non farà sconti»