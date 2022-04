Manchester City-Real Madrid: è sfida anche sul mercato

Citizens e Merengues avversarie in coppa e anche sul mercato: il Manchester City su un centrocampista vicino al Real Madrid

Il Manchester City ha individuato, secondo Football Insider, Tchouameni come il rinforzo ideale per rimpiazzare l’uscente Fernandinho.

Per arrivare al francese classe 2000 il City deve però battere la concorrenza del Real Madrid, che da tempo lo seguiva come rimpiazzo di Toni Kroos. Il Monaco è quindi pronto a cedere la sua stella a cifre importanti, specie se i due club inizieranno un’asta per il ragazzo.