Liverpool, l’ora della verità: Slot sfida la maledizione del bis

Liverpool, Arne Slot chiamato ad una grande sfida: riconfermarsi dopo aver vinto la Premier League la scorsa stagione

Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Una regola non scritta dello sport che Arne Slot conosce benissimo. Dopo aver riportato il Liverpool sul tetto d’Inghilterra, il tecnico olandese si prepara ad affrontare la sfida più complessa: difendere il titolo conquistato nella stagione del debutto, quella successiva all’addio di un’icona come Jürgen Klopp.

Slot, arrivato nell’estate 2024 tra lo scetticismo generale, ha impiegato pochissimo tempo per mettere a tacere ogni dubbio. Con un gioco offensivo, corale e aggressivo, ha conquistato fin da subito lo spogliatoio e il pubblico di Anfield, guidando i Reds verso il ventesimo titolo della loro storia. Ora, però, inizia il secondo tempo della sua missione: tenere il Liverpool in cima.

In un’intervista al Liverpool Echo, Slot ha messo le mani avanti: «Molte squadre hanno vinto la Premier una volta, ma poche l’hanno fatto per più stagioni consecutive. C’è un motivo: non tutti hanno quella mentalità d’élite». Il tecnico sa bene che il pericolo più grande arriva proprio dal successo: compiacersi, rallentare, perdere fame. Per questo motivo, la nuova stagione sarà una verifica tanto tecnica quanto caratteriale.

Per tenere alto il livello, il Liverpool ha investito pesantemente sul mercato. Il colpo dell’estate è stato Florian Wirtz, prelevato dal Bayer Leverkusen per 135 milioni di euro. Il talento tedesco, tra i migliori prospetti europei, si è detto subito entusiasta della filosofia di Slot: «Già al primo incontro mi ha mostrato video su come vuole giocare e dove potrei inserirmi. Mi ha detto chiaramente che mi voleva nella sua squadra e che avrei potuto farle fare un salto di qualità».

Dopo aver conquistato un pubblico esigente, Slot dovrà ora trasformare un trionfo isolato in un ciclo vincente. Per riuscirci servirà continuità, lucidità e quella mentalità da “serial winner” che distingue i grandi allenatori dai fenomeni di passaggio.