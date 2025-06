Liverpool, arriva l’annuncio di mercato! Ufficiale l’acquisto di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. I dettagli

Liverpool, c’è l’annuncio di calciomercato! Adesso è ufficiale l’arrivo di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. I dettagli

Colpo da prima pagina per il Liverpool, che ufficializza l’acquisto di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per la cifra monstre di 135 milioni di euro. Il talentuoso trequartista tedesco ha firmato un contratto quinquennale con i Reds, rendendo questa operazione di mercato una delle più costose nella storia recente del club di Anfield. Con questo trasferimento, Wirtz saluta il Leverkusen, squadra nella quale è cresciuto e si è affermato come simbolo e leader tecnico fin dal debutto tra i professionisti.

Nella scorsa stagione in Bundesliga, il classe 2003 ha messo insieme 10 gol e 12 assist in 25 partite da titolare, guidando i rossoneri verso un prestigioso secondo posto alle spalle del Bayern Monaco. Un rendimento eccezionale che segue il trionfale double campionato-coppa ottenuto nella stagione precedente, confermando il suo status di fuoriclasse. Con questo investimento, il Liverpool si assicura uno dei profili più entusiasmanti del panorama calcistico europeo. Wirtz rappresenta un tassello fondamentale per l’avvio della nuova era dei Reds.