Liverpool, Van Dijk playmaker: primo per passaggi in Premier League

Il difensore del Liverpool annulla le azioni offensive avversarie e contribuisce a far ripartire il gioco: le statistiche di Van Dijk

Molti sono stati gli aggettivi utilizzati per magnificare le doti di Virgil van Dijk, centrale del Liverpool e dell’Olanda. Oltre ad essere decisivo in fase difensiva, il centrale è capace di distinguersi anche per il suo contributo nella costruzione di gioco.

I canali social della Premier League hanno diramato la classifica dei giocatori che hanno effettuato il maggior numero di passaggi nella stagione corrente. Il nativo di Breda figura al primo posto, a quota 2051.