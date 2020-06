Pasquale Foggia conferma le voci sull’interesse per Fernando Llorente del Napoli: le parole del direttore sportivo del Benevento

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha confermato ai microfoni del Mattino le voci sull’interesse per Fernando Llorente.

«È un giocatore che per noi sarebbe il top. Il presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale. Non c’è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e il fratello agente».