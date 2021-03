Llorente: «Con Ronaldo parti 1-0, pazzi quelli che lo criticano»

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista. Queste le sue dichiarazioni

Fernando Llorente, attaccante, dell’Udiense, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue dichiarazioni.

TORNARE ALLA JUVE – «Mi sarebbero piaciute entrambe le cose. Cristiano è uno dei più grandi e con Andrea ho ottimi ricordi. La Juve resta una parte del mio cuore, a Torino ho vissuto i due anni più belli della mia carriera, vincendo cinque titoli».

PIRLO – «Andrea sta guidando la Juventus in un periodo di cambiamento. Nonostante le difficoltà, tutti sono molto contenti di lui. Sento spesso Marotta e anche altri ex compagni. Seppur i risultati non siano quelli che avrebbero voluto, di Pirlo dicono tutti un gran bene. I giocatori sono felici con lui»

RONALDO – «Posso capire le critiche per l’eliminazione dalla Champions però mi sembrano pazzi quelli che mettono in discussione Cristiano Ronaldo. Con lui parti da 1-0».