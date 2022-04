Lo Shakhtar Donetsk sfiderà la Lazio per un’amichevole benefica, con lo scopo di raccogliere fondi per l’Ucraina

La UEFA ha concesso l’autorizzazione allo Shakhtar Donetsk per disputare amichevoli a stagione in corso per raccogliere fondi da inviare in Ucraina.

Il direttore sportivo del club del Donbass Drijo Srna ha annunciato il calendario: le sfidanti saranno Besiktas, Fenerbahce, Siviglia, Hajduk Spalato, PSG e Lazio.