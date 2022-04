Infortunio Locatelli, il centrocampista svela le sue condizioni – FOTO

Manuel Locatelli, con un post su Instagram, ha svelato il suo rammarico per Juve-Inter, concentrandosi poi sul suo infortunio

Manuel Locatelli nella sfida di ieri tra Juve e Inter ha dovuto abbandonare il campo nella prima frazione. Problemi al collaterale come ha accennato Allegri nel post gara, ma anche lo stesso centrocampista ha voluto esprimere il suo rammarico sui social.

IL MESSAGGIO – «Prima cosa complimenti ai miei compagni per la partita . Io sto bene , farò altri esami in questi giorni . Grazie di cuore per i messaggi. Il grande rammarico è ovviamente il risultato e essere uscito in questa grande partita. Forza Juve. Sempre».