Gina Lollobrigida shock: «Violentata a 18 anni da ex calciatore Lazio»

La confessione shock di Gina Lollobrigida sulla violenza sessuale subita in giovanissima età da un ex calciatore della Lazio

La rivelazione shock di Gina Lollobrigida circa una violenza sessuale subita all’età di 18 anni da un ex calciatore della Lazio. L’attrice oggi 90enne, nata a Subiaco, ha raccontato di aver subito violenza sessuale e lo ha ammesso ai microfoni del quotidiano Libero: «Fui stuprata all’età di 18 anni da un uomo con il quale aveva avuto qualche anno prima una relazione, un famoso calciatore della Lazio». Prosegue il racconto della ‘Lollo‘: «Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata. Ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare per andare avanti. Ero vergine. Questa vergogna me la sono portata dietro come un bagaglio pesante. Mi sentivo distrutta e mi sposai in fretta con quello che fu mio marito per superare il trauma, non per amore».

Conclude, infine, la star italiana del cinema: «Abusi sessuali nel cinema? Una realtà che esiste, purtroppo. Ma è necessario distinguere lo stupro o la molestia dalla proposta indecente. A me è capitato di ricevere questo tipo di offerte, le ho declinate anche in modo brusco, non mi sono mai sentita vittima degli uomini che hanno provato a portarmi a letto. La violenza sessuale è ben altra cosa. Da quella non ci si può sottrarre. Viene subita. Senza scampo. Quel senso di vergogna non può essere lavato via. E questo è il dramma della mia vita».