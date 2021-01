Moreno Longo è un passo dal sedersi sulla panchina dell’Alessandria

Dopo l’esperienza al Torino, Moreno Longo è a un passo dal ritorno in panchina ma questa volta in Serie C. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, l’ex allenatore granata sarebbe a un passo dall’accordo con l’Alessandria.

Il club avrebbe accettato le richieste di Longo che adesso sarebbe pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo.