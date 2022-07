Lookman-Atalanta, è fatta per l’attaccante del Lipsia. I dettagli dell’affare

Lookman diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Stabilito l’accordo con il Lipsia per l’acquisto del giocatore che approderà a Bergamo

Dopo giorni intensi di trattativa finalmente la società nerazzurra ha piazzato l’ennesimo colpo offensivo: Ademola Lookman è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Girava già ottimismo in casa orobica, e l’affare è stato concluso senza particolari problemi. Ecco tutti i dettagli.

Per Lookman l’Atalanta ha pagato 15 milioni di euro netti al Lipsia, e nei prossimi giorni dovrebbe approdare a Bergamo per svolgere tranquillamente le visite mediche. Un altro tassello per ricostruire quell’attacco che ha dato grandi soddisfazioni negli ultimi anni (e non è ancora finita).