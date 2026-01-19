Atalanta News
Lookman Atalanta, il nigeriano è rientrato a Bergamo: ecco quando tornerà a disposizione di Palladino
Lookman Atalanta, è tornato a Bergamo dopo la Coppa d’Africa: ecco quando il nigeriano potrà essere di nuovo a disposizione
Palladino ritrova finalmente Ademola Lookman dopo un mese di assenza. L’attaccante nigeriano è rientrato oggi a Bergamo al termine della sua avventura in Coppa d’Africa con la Nigeria, conclusa con un prestigioso terzo posto ottenuto battendo l’Egitto nella finale per il 3°/4° posto. Un ritorno atteso, che restituisce qualità e profondità all’organico nerazzurro. Lo riporta Di Marzio.
Lookman sarà nuovamente a disposizione dell’allenatore già dalla rifinitura in programma domani pomeriggio, martedì 20 gennaio, alla vigilia della delicata sfida casalinga contro l’Athletic Club, in calendario per mercoledì 21 gennaio. Il suo recupero rappresenta un tassello importante in vista di un match che potrebbe spingere i bergamaschi verso una qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, evitando così il passaggio dai playoff.
Contro gli spagnoli, l’esterno partirà inizialmente dalla panchina, ma non è escluso un suo impiego a gara in corso. Dopo l’impegno europeo di mercoledì sera al Gewiss Stadium, la squadra tornerà nuovamente in campo davanti al proprio pubblico domenica 25 gennaio alle 15.00, quando affronterà il Parma in un altro appuntamento cruciale della stagione
