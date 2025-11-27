Lookman Atalanta, il nigeriano è finalmente tornato. Palladino può contare su un giocatore diverso. Le ultime

Lookman Atalanta, il nigeriano è finalmente tornato dopo un periodo non facile. Palladino può contare su un giocatore ‘nuovo’ rispetto al passato

Lookman torna a illuminare la Dea e lo fa nel momento più importante. La vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Eintracht Francoforte ha segnato non solo un risultato cruciale per la squadra, ma anche il ritorno in grande stile di Ademola Lookman, finalmente decisivo dopo mesi di prestazioni altalenanti. Nella serata europea, il nigeriano ha colpito con un palo, un gol, un assist e una giocata che ha innescato il terzo gol: un bottino che racconta di un giocatore tornato protagonista e di un talento ritrovato, capace di infiammare di nuovo il pubblico bergamasco. Il suo ultimo gol internazionale risaliva al 18 febbraio 2025, contro il Club Brugge, chiudendo così un lungo digiuno che sembrava pesare sul morale del numero 10 atalantino.

Con il gol di ieri, Lookman sale a quota 11 reti nelle competizioni UEFA con la maglia nerazzurra, raggiungendo Josip Ilicic e piazzandosi al secondo posto nella classifica europea di sempre del club, dietro solo a Luis Muriel. Un traguardo simbolico, che non cancella le difficoltà degli ultimi mesi ma segna l’inizio di una possibile nuova fase, sia per il giocatore sia per la squadra nel suo complesso.

Il merito del rilancio non è solo individuale: Raffaele Palladino, subentrato a Ivan Juric in un momento complicato, ha avviato un vero e proprio processo di rinascita psicologica e tattica. Le sue dichiarazioni post-partita evidenziano la responsabilizzazione di tutti i leader della squadra, compresi quei giocatori che finora avevano deluso le aspettative. Hien ha ritrovato sicurezza in difesa, Scamacca ha recuperato fiducia, De Ketelaere ha brillato tra le linee e Ederson è stato dominante, andando anche a segno. In questo contesto, Lookman diventa il simbolo della rinascita nerazzurra: quando è in forma, la sua imprevedibilità, la capacità di saltare l’uomo e la velocità negli spazi trasformano l’attacco dell’Atalanta, rendendolo molto più incisivo.

Il successo in Germania restituisce alla Dea una nuova consapevolezza: quella di poter competere ad alti livelli anche dopo l’era Gasperini. La squadra ha mostrato fluidità, intensità e compattezza, elementi indispensabili per ambire a traguardi importanti. In questo nuovo scenario, Lookman può davvero rappresentare il primo vero “colpo” dell’era Palladino, un giocatore capace di fare la differenza, aprire spazi, garantire profondità e imprevedibilità, e riportare Bergamo a sognare in Europa con un tridente d’attacco più temibile che mai.