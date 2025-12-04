Lookman: il Galatasaray rilancia con un’offerta super per convincere l’attaccante della Dea, le ultime

Lookman, il Galatasaray alza la posta: offerta per convincere il nigeriano. Una mossa che sorprende e mette pressione alle pretendenti

Il futuro di Ademola Lookman resta uno dei temi caldi del mercato internazionale e rischia di complicare i piani delle pretendenti italiane, Juventus in primis. L’attaccante dell’Atalanta, protagonista di stagioni di altissimo livello a Bergamo, è tornato nel mirino del Galatasaray, club turco ambizioso e pronto a investimenti pesanti, come già dimostrato con Osimhen e Icardi.

Secondo Caughtoffside, la società di Istanbul avrebbe messo sul tavolo un’offerta d’ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, cifra difficilmente eguagliabile dai club di Serie A. L’operazione, però, non appare semplice: l’Atalanta non intende privarsi del suo gioiello e lo valuta almeno 55 milioni di euro, una richiesta che complica notevolmente i piani del Galatasaray e, paradossalmente, tutela le altre squadre interessate.

La concorrenza, infatti, è elevata: Lookman piace ai top club di Serie A, Premier League e Liga, tutti pronti a monitorare la situazione. L’asta si preannuncia costosa e difficile, con la Dea decisa a non fare sconti per uno dei suoi giocatori più preziosi.

