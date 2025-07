Lookman tra Inter e Napoli? Chi è avanti

Lookman tra Inter e Napoli? La situazione legata al futuro dell’attaccante in uscita dall’Atalanta. Nerazzurri nettamente avanti

La trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman all’Inter vive ore decisive. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la situazione è chiara: il giocatore vuole solo vestire la maglia nerazzurra e l’Inter è l’unica squadra concretamente in corsa, ma l’Atalanta non fa sconti e il tempo potrebbe diventare un fattore determinante.

La volontà del giocatore: solo l’Inter nel suo futuro

Il punto di forza su cui l’Inter può contare è la ferma volontà del giocatore. Lookman ha scelto l’Inter e, come riferito da Pedullà, ha messo in secondo piano ogni altra possibilità. Anche il Napoli, che qualche settimana fa aveva effettuato dei sondaggi, non ha mai approfondito il discorso, anche per questioni di natura tattica. Ad oggi, nella testa dell’attaccante nigeriano c’è solo il club nerazzurro, un fattore che mette pressione e spinge a trovare una soluzione.

La formula per chiudere: 45 milioni più 5 di bonus

Alfredo Pedullà ha delineato con precisione la strada per arrivare alla fumata bianca. L’Atalanta non si muove dalla sua valutazione, ma l’affare si può chiudere con un rilancio da parte dell’Inter. La formula giusta sarebbe quella di aumentare l’offerta di 5 milioni sulla parte fissa (arrivando così a 45 milioni) e aggiungere altri 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. In questo modo, il valore complessivo dell’operazione si avvicinerebbe ai 50 milioni richiesti dalla Dea.

La posizione dell’Atalanta: il prezzo non scende, anzi sale

L’Atalanta, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche. Anzi, la strategia del club bergamasco è chiara: più il tempo passa, più il prezzo del cartellino potrebbe salire, mettendo ulteriore fretta all’Inter. Tuttavia, a giocare a favore della buona riuscita dell’operazione, come sottolinea Pedullà, sono gli ottimi rapporti tra le due società. Proprio questa cordialità istituzionale lascia pensare che, alla fine, un punto d’incontro verrà trovato, probabilmente sulla base della formula indicata.