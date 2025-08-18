 Lookman, fase di stallo tra Atalanta e Inter: a breve novità con molti scenari. La situazione a Zingonia - Calcio News 24
Atalanta News

Lookman, fase di stallo tra Atalanta e Inter: a breve novità con molti scenari. La situazione a Zingonia

19 minuti ago

Lookman, ad oggi fase di stallo tra Atalanta e Inter. A breve può esserci la conclusione definitiva di questa situazione

Se da una parte l’Atalanta si sta preparando per la nuova stagione, dall’altra invece c’è ancora da capire quale sarà la situazione Lookman-Inter.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, oggi la situazione Lookman è in fase di stallo. Non ci sono nuove offerte da parte dell’Inter e l’Atalanta rimane ferma delle sue idee senza scendere a compromessi.

A breve però ci saranno novità dove non sono da escludere certi scenari: compresa una permanenza (con possibili conseguenze). Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Atalanta News

3 ore ago

18 Agosto 2025

18 ore ago

17 Agosto 2025

